Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildi (2)

AZERBAYCAN VE BAKÜ'DE ZAFER KUTLAMALARI YAPILDIDağlık Karabağ çatışmasının Azerbaycan'ın zaferiyle sona ermesiyle ülkede zafer coşkusu yaşandı.

AZERBAYCAN VE BAKÜ'DE ZAFER KUTLAMALARI YAPILDI

Dağlık Karabağ çatışmasının Azerbaycan'ın zaferiyle sona ermesiyle ülkede zafer coşkusu yaşandı. Ermenistan'ın yenildiği anlamına gelen tarihi öneme sahip anlaşmanın imzalanması ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in halka konuşmasının ardından kutlamalar ülke geneline yayıldı. Bakü'de neredeyle tüm binalarda ışıklar sabaha kadar yanıp, sönerken, vatandaşlar ellerinde bayraklarla sokaklara çıktı. Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar Parlamento binasının önünde korna çalarak tur atıp, savaştan zaferle ayrılan Azerbaycan Ordusuna sevgi gösterileri yapıldı. Havai fişek gösterileri gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ülkede kutlamaların çok daha büyük coşkuya dönüşmesi bekleniyor.

30 YILLIK İŞGAL SONA ERDİ30 yıl süren Dağlık Karabağ bölgesindeki işgal sona ererken, gece yarısı imzalanan bu anlaşmayla Azerbaycan'ın zaferi tescillendi. Dağlık Karabağ'dan evlerinden sürgün edilen yaklaşık 1 milyon Azerbaycan vatandaşının tekrar topraklarına döneceği belirtiliyor. Ancak öncelikle bölgenin, Ermenistan askerleri tarafından yerleştirilen, tuzaklanan mayınlardan temizlenmesi için çalışma yapılacağı ifade edildi.

ERMENİSTAN'DA PROTESTOCULAR BAŞBAKANLIK KONUTUNA GİRDİ.Azerbaycan'da zafer kutlamaları yapılırken, Ermenistan'da ise protestoculara sokaklara çıktı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın nerede olduğu konusu gizliliğini korurken, özellikle başkent Erivan'daki protesto gösterileri sırasında öfkeli kalabalık, hükümet binasına yürüdü. Medyaya yansıyan görüntülerde konuta giren bazı kişilerin öfkeli davranışlar sergileyip, eşyaları tekmeleyerek zarar verdiği görüldü. Konut önünde toplanan binlerce kişi ise Paşinyan aleyhine sloganlar attı.

Bu sırada Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan, halkı isyana teşfik eden herkesin adalet önüne çıkartılacağı açıklamasını yaparak, protestoların önüne geçmeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı