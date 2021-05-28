Ermenistan ateşkesi bozarak Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ermenistan ateşkesi bozarak Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan ateşkesi bozarak Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ermenistan askerleri ateşkesi bozarak, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Ermenistan askerleri ateşkesi bozarak, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27-28 Mayıs gecesi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek bölgesindeki Aşağı Buzgov kasabası yakınlarında Azerbaycan mevzilerine Ermenistan askerleri tarafından çeşitli yönlerden ateş açıldığını duyurdu. Açılan ateş sonucu Elhan Muradov isimli Azerbaycan askerinin omzundan yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, yaralı askerin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Ermenistan tarafının cevap ateşi ile susturulduğu ve bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun tam kontrolü altında olduğu ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki kadının katil zanlısının babası da kadın katili çıktı
İki kadının katil zanlısının babası da kadın katili çıktı
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim
Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı
Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ermenistan ateşkesi bozarak Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 11:32:41. #1.11#

title