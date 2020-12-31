Ermenistan askerlerinin şehit ettiği Azerbaycanlılar İsveç'te anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ermenistan askerlerinin şehit ettiği Azerbaycanlılar İsveç'te anıldı

31.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:00
Ermenistan askerlerinin şehit ettiği Azerbaycanlılar İsveç'te anıldı

Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırılarda şehit olan Azerbaycanlılar, İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı.

Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırılarda şehit olan Azerbaycanlılar, İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı.

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar, Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde anma programı düzenledi.

Törende Ermenistan ordusunun saldırılarında şehit olan askerler ve siviller için Büyükelçiliğin önünde mumlar yakıldı, karanfiller bırakıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu törende bazı Azerbaycanlılar gözyaşlarını tutamadı.

Grup adına yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferde şehit olan askerlere minnettar olunduğu belirtildi.

Açıklamada Ermenistan'ın "terör saldırıları" kınanarak, "Türkiye'nin Çanakkale'de elde ettiği zafer gibi, Azerbaycan ordusu da Dağlık Karabağ'da zafer elde etti. Şehit olan askerlerimizin yanı sıra birçok sivil vatandaşımız da katledildi. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Dalkılıç Seren Serengil Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Güven Yalçın Samet Aybaba Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan askerlerinin şehit ettiği Azerbaycanlılar İsveç'te anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 18:07:57. #1.15#
title