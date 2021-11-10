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Ermenistan askerlerinden Azerbaycan sınırında provokasyon girişimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ermenistan askerlerinden Azerbaycan sınırında provokasyon girişimi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin sınırda provokasyon girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin sınırda provokasyon girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 Kasım günü öğle saatlerinde yaklaşık 60 Ermenistan askerinin 2 askeri kamyonla Laçın bölgesindeki Garagöl Gölü yönünde hareket ederek, Azerbaycan Ordusu mevzilerine giden yola yerleştiği belirtildi. Ermenistan askerlerinin kasıtlı olarak bir çatışmaya yol açmak için sınırın söz konusu bölgesinde yolu metal barikatlarla kapattığı ifade edildi. Azerbaycan Ordusu'nun bölgeye ilave asker ve askeri araç sevk ederek 60 Ermeni askeri kuşattığı ve tüm eylemlerini engellediği bildirildi. Sabah saatlerinde Rus tarafının ricası dikkate alınarak Ermeni askerlerinin geri dönmelerine izin verildiği ve gelecekte benzer provokasyonların tekrarlanması halinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından daha sert ve etkili tedbirlerin alınacağı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Azerbaycan Ordusu'nun askerleri arasında hayatını kaybeden veya yaralanan olmadığı, bölgedeki durumun kontrol altında olduğu ifade edildi. Bakanlık, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki son gerginliklerin tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu belirtti. - BAKÜ

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