Ermenistan askerleri Tovuz'daki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı - Haberler
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Ermenistan askerleri Tovuz'daki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ermenistan askerleri Tovuz'daki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Tovuz'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Tovuz'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, ateşkese rağmen provokatif eylemlerini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Kasım yerel saatle 17.54'ten 22.52'e kadar Şemşeddin ilinin Çinarlı, Muğancıg yerleşimlerindeki mevzilerde bulunan Ermenistan askerlerinin, Tovuz ilinin Muncuglu, Ağbulag, Goşa, Kohanebi ve Esrik Cırdahan köyleri yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine belirli aralıklarla ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan askerlerinin açılan ateşe karşı misillemede bulunduğu, karşı tarafın susturulduğu kaydedildi. - BAKÜ

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