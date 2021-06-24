Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan askerlerine ateş açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan askerlerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ermenistan askerleri sınırda ateşkes ihlali yaparak, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerleri sınırda ateşkes ihlali yaparak, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan bir kez daha ateşkes ihlali yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Berd bölgesindeki Aygedzor köyünde konuşlanan Ermeni askerlerin yerel saatle 14.30'da Azerbaycan sınırındaki Tovuz ilinin Muncuklu köyünde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı duyuruldu. Açıklamada, Ermeni askerlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Olaydan sonra sınırdaki durumun sakinleştiği ve Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Fatih Terim Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 18:20:21. #1.15#

title