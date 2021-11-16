Ermenistan askerleri sınırdaki saldırılarını sürdürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin sınırdaki saldırılarının devam ettiğini bildirirken saldırılarda topçu bataryaları kullanıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin devlet sınırında Azerbaycan'a yönelik geniş çaplı provokasyonlarına devam ettiğini açıklarken, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu daha da kötüleştirmek isteyen Ermenistan askeri birliklerinin Laçın sınırları içindeki Azerbaycan birliklerine havan ve topçu bataryalarıyla ateş açtığını kaydetti.

Azerbaycan askerlerinin Ermenistan'ın provokasyonları önlemek için gerekli önlemleri aldığı da aktarıldı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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