Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 13.55'ten 17.00'ye kadar aralıklarla ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kelbecer'in Yukarı Ayrım köyündeki mevzilerin de Ermenistan'ın Basargeçer ilinin Zerkend köyündeki mevzilerinden ateşe tutulduğu belirtildi.

Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, çatışmalarda Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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