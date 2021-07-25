Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köylü istikametinde bulunan mevzilerin, yerel saatle 15.30 sularında, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı ve makineli tüfeklerle belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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