Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan askerlerinin, Berd ilinin Aygedzor köyündeki mevzilerinden Tovuz ilinin Muncuklu köyü yönündeki Azerbaycan mevzilerine 14.30'tan itibaren ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, olayın yaşandığı bölgede durumun stabil olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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