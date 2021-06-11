Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine gün içerisinde ikinci kez ateş açtı
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Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine gün içerisinde ikinci kez ateş açtı

Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine gün içerisinde ikinci kez ateş açtı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan askerlerince Aşağı Ayrım yerleşim birimindeki mevzilere 17.00-17.30 saatlerinde ateş açıldığı, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Ermenistan askerleri, bugün öğle saatlerinde de Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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