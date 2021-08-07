Ermenistan askerleri, sınırda yine Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin, Nahçıvan ve Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin, Nahçıvan ve Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Ağustos yerel saatle 19.05, 23.30 ve 23.50'de Nahçıvan'ın Sederek ilinin Heyderabad, Kelbecer ilinin İstisu ve Yukarı Ayrım yerleşkelerinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin Ermeni askerleri tarafından belirli aralıklarla ateş altına alındığını belirtildi. Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı