Ermenistan askerleri, sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı
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Ermenistan askerleri, sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, yerel saatle 10.55'den 14.20'ye kadar Vedi iline bağlı Arazdeyen yerleşim birimindeki mevzilerinden, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, 11.18'den 13.37'e kadar Ermeni askerlerin Çemberek ilinin Göysu ve Şişgaya mevzilerinden ise Kelbecer'in Galakend ve İstisu yerleşkesindeki Azerbaycan ordusu mevzilerine aralıklarla ateş açtığı kaydedildi. Misillemede bulunulduğu aktarılan açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan bulunmadığı, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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