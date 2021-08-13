Ermenistan askerleri, sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açmaya devam ediyor
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Ermenistan askerleri, sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açmaya devam ediyor

Ermenistan askerleri, sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Ağustos yerel saatle 21.26'da Laçın ilinin Garıgışlaq yerleşim yerinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin Ermeni askerleri tarafından aralıklarla ateş altına alındığını belirtildi. Ayrıca açıklamada, 13 Ağustos yerel saatle 02.30'dan itibaren Fuzuli iline bağlı Yukarı Veyselli, Hocalı iline bağlı Sığnag yerleşim yerleri ve Şuşa şehri çevresine bulunan Azerbaycan mevzilerinin Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasadışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından ateş altına alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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