Ermenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Ağustos yerel saatle 13.00'da Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından belirli aralıklarla ateş altına alındığı duyuruldu. Açılan ateş sonucu Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı