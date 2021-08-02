Ermenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan askerlerine yine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında yer alan Nahçıvan ve Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin mevzilerine bugün ikinci kez ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında yer alan Nahçıvan ve Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin mevzilerine bugün ikinci kez ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan askerleri, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yer alan Azerbaycan askerlerine bugün ikinci kez ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Ağustos tarihinde yerel saatle 13.55'den 17.00'ye kadar Azerbaycan-Ermenistan sınırında yer alan Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek kentinin Heyderabad yerleşkesinde ve Kelbecer'deki Yukarı Ayrım köyündeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı kaydedildi. Bakanlık, Ermeni askerlerinin ateşine karşılık verildiğini, olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığını kaydetti. Açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, yerel saatle 03.27 civarında Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı ifade edilmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı