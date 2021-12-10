Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Basarkeçer ilindeki mevzilerine takviye kuvvet ve askeri teçhizat sevk eden Ermenistan askerleri, Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında, Basarkeçer ilindeki mevzilerine takviye kuvvet ve askeri teçhizat sevk eden Ermenistan askerleri, Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.00 sıralarında Ermenistan'ın Basarkeçer ilindeki mevzilerine takviye kuvvet ve askeri teçhizat sevk eden Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan birliklerinin gerekli önlemleri alarak, Ermenistan askerlerinin girişimlerini engellediği açıklandı.

Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title