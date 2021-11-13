Son dakika haberleri: Ermenistan askerleri Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ilinde Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşimindeki mevzilerde bulunan Ermenistan askerlerinin, Kelbecer bölgesindeki Zeylik yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan askerlerine sniper ve çeşitli silahlarla ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan askerleri tarafından derhal müdahalede bulunulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı. Azerbaycan askerleri arasında herhangi bir kayıp olmadığı, durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu kaydedildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

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