Ermenistan askerleri, Azerbaycan askerlerine ateş açtı
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Ermenistan askerleri, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Azerbaycan askerlerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı boyunca Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı boyunca Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta yerel saatle 14.50'den başlayarak saat 00.00'a kadar Sederek ilinin Heyderabad, Gedebey ilinin Novoivanovka ve Galakend, Kelbecer ilinin İstisu ve Yellice, Daşkesen ilinin Tezekend yerleşkelerinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin Ermeni askerleri tarafından belirli aralıklarla ateş altına alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybeden veya yaralanan Azerbaycan askerleri olmadığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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