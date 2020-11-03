Ermenistan Ağrı Dağı'na baktığında Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi görecek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Dağı'na yansıtılmış Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, projeyi hayata geçireceklerini açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Ağrı Dağı'na resmedilmiş Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımla, hayata geçireceklerini projeyi duyurdu.

Ermenistan tarafından da görülen Ağrı Dağı'na her bakıldığında Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının görüleceğine dikkat çeken Sayan, ironi yaparak şu ifadeleri kullandı:

"AĞRI DAĞI'NIN ERMENİSTAN'A BAKAN TARAFINDA BU GÖRÜNTÜYÜ GÖRECEKSİNİZ"

"Ağrı Belediyesi olarak hızlı bir çalışma yapıyoruz. Yakında Ağrı Dağı'nın Ermenistan'a bakan tarafında bu görüntüyü göreceksiniz. Umarım cephede ki Ermenistan'a moral olur!"