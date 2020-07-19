Ermenistan'a tepkiler dinmiyor Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Ermenistan'ın ağır silahlarla, Azerbaycan mevzilerine saldırısı sonucu 12 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu belirten Handan Askeran Ton, "Ermenistan'ın hain saldırısı sonucu vatan topraklarını korumak uğruna aralarında tümgeneral, albay binbaşı, astsubay ve erlerin olduğu 12 asker şehadete ulaşmıştır. Üzüntümüz büyüktür. Kahraman şehitlere Allah'tan rahmet ve Azerbaycan halkına da başsağlığı diliyoruz. Azerbaycan askeri güçlerinin karşılık vermesi üzerine Ermenistan ordusu da kayıp vererek çekilmek zorunda kaldı. Ancak Ermenistan sınır boylarındaki yerleşim bölgelerine top ateşi açmak suretiyle saldırılarını sürdürmekte ve sivilleri hedef almaktadır. Son saldırılarda Tovuz Ağdam köyünde 75 yaşındaki bir Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiştir" şeklinde konuştu.

Ermenistan'ın geçmişte sayısız sivil katliama imza attığını belirten Handan Askeran Ton, 1992 yılındaki Hocalı soykırımını ve Karabağ işgalini hatırlattı. Ermenistan saldırılarının yoğunlaştığı Tovuz'un Türkiye açısından da önemli bir yer olduğunu vurgulayan Handan Askeran Ton, "Ermenistan'ın saldırdığı Tovuz'dan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru hattı ile TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğalgaz boru hattının ve Azerbaycan'ı Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştıran tek kara yolunun geçiyor olması dikkat çekici bir durumdur. Azerbaycan Kültür Derneği olarak 71 yıldan beri Azerbaycan milli davasının takipçisiyiz. Türkiye bu süreçte Azerbaycan'a desteğini dünyaya ilan etmiş, birlik beraberlik mesajı vermiştir. Azerbaycan ordusunun zaferi Türk dünyasının sevinci olacaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA