Ermenistan'a Ait İha Azerbaycan Tarafından Düşürüldü
Ermenistan’a ait bir insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldüğü bildirildi.
Ermenistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık günü öğle saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Ağdam bölgesinde, Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşları yaparken belirlendiği bildirildi. Açıklamada, hava araçlarının Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü belirtildi. - BAKÜ