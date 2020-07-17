Ermenistan'a ait askeri araç nasıl vuruldu? İşte görüntüler Azerbaycan askeri ordusu, resmi YouTube hesabından Ermeni güçlerine ait bir askeri aracın vurulma anının görüntülerini paylaştı.

İki ülke arasındaki gerilim devam ediyor. Bu gerilimler devam ederken Azerbaycan ordusundan çok dikkat çeken bir paylaşım geldi. Askeri ordunun Youtube sayfasında paylaşılan bu görüntülerde, Ermenistan güçlerine ait bir askeri araç tam isabetle vurulduğu görülüyor.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA NE OLMUŞTU?

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz tarihinde sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışı saldırılarında bulunmuştu. Bunun akabinde Azerbaycan ordusu bu saldırıya şiddetli bir şekilde karşılık verdi ve Ermeni güçleri geri çekilmek zorunda kaldı. Çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

KAÇ ŞEHİDİMİZ VAR?

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırda gerilim yeniden tırmanırken çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli er şehit oldu. Bu acı haberle Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'dan bu yana Azerbaycan mevzilerine yaptığı saldırılarda toplam şehit sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI KAYBOLDU VE İSTİFA ETTİ!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim tırmanırken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov çatışmanın sonraki ilk günlerinde hem toplantılara gelmemiş hem de ortadan kaybolmuştu. Kimse yerini bilmiyorken Azerbaycan Cumhurbaşkanı kendisini sert bir şekilde eleştirmişti. Bunun akabinde dışişleri bakanı istifa etti.