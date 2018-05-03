Ermenistan, 8 Mayıs'ta Başbakanını Seçebilir

Ermenistan iktidarındaki Cumhuriyetçi Parti Genel Başkanı Vahram Baghdasaryan, 8 Mayıs'ta Ermenistan başbakanını seçebileceklerini söyledi.

Ermenistan iktidarındaki Cumhuriyetçi Parti Genel Başkanı Vahram Baghdasaryan yaptığı açıklamada, ülkenin yeni başbakanının 8 Mayıs'ta seçilebileceğini bildirdi. İktidar partisine yönelik protestolara liderlik eden milletvekili Nikol Paşinyan ile görüşmesinden sonra konuşan Baghdasaryan, partisinin Paşinyan da dahil parlamentonun üçte birinden destek alan herkesi destekleyeceğini söyledi. - ERİVAN