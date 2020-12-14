Ermenistan 6 sene esir tuttuğu 2 Azeri'yi iade etti
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Ermenistan 6 sene esir tuttuğu 2 Azeri'yi iade etti

14.12.2020 18:24 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:28
Ermenistan 6 sene esir tuttuğu 2 Azeri'yi iade etti

Ermenistan, 6 senedir esir tuttuğu Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev'ı Azerbaycan'a iade etti.

Ermenistan, 6 senedir esir tuttuğu Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev'ı Azerbaycan'a iade etti.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, aralarında 2014 yılında esir alınan Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev'in de olduğu Azerbaycanlı esirlerin bugün öğle saatlerinde Bakü'ye getirildiği bildirildi. Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev, 2014 yılında Kelbecer'de ailelerinin mezarlarını ziyarete giderken Ermenistan askerleri tarafından esir alınmıştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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