TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden bir devlettir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit oluşturan ve sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit oluşturan ve sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir. Ermenistan 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarında başta Karabağ olmak üzere, Karabağ'ın dışında da başka Azerbaycan topraklarında toprakların yüzde 20'sini işgal eden bir devlettir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, çevrim içi olarak Türkmenistan Meclisi tarafından düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güveni Güçlendirmede Parlamenterlerin Rolü Toplantısı"na katıldı. Şentop, yaptığı konuşmada 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan'ın dış politikadaki duruşu ve sahip olduğu 'daimi tarafsız ülke' statüsü ile barışın ve güvenin anavatanı olmayı hak ettiğini belirterek, "Tarafsızlık siyasetini dış politikasının temel prensibi olarak benimseyen Türkmenistan, akılcı ve kendinden emin tutumuyla bu duruşu aktif tarafsızlığa dönüştürerek gerek bölgesinde gerek uluslararası alandaki iş birliğine her daim katkı sağlamaktadır. Bilhassa içinde bulunduğumuz küresel salgın süreci uluslararası barışın tesisinin ve güven ortamı inşa etmenin ehemmiyetini bizlere somut biçimde hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Salgının derin sosyal, ekonomik, insani ve siyasi etkileri olduğunu ve gelecekte de neticelerinin hissedileceğini söyleyen Şentop, "Bir başka ifadeyle bu imtihan, insanlığın selametini etkileyen meselelerimizin ve bunlara yönelik çözümlerin müşterek olduğunu ispatlamıştır. Irk, renk, cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın bütün insanlık Covid-19 ve benzeri musibetlere karşı bir kader birliği içindedir. Uluslararası dayanışmanın belki de hiç olmadığı kadar elzem hale geldiği bu konjonktürde parlamenter diplomasi, bölgesel ve uluslararası istikrarın temininde önemli rol oynamaktadır. Parlamentolar olarak müşterek hedefimiz, ülkelerimizin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde ortak bir paydada birleşerek geleceğe yönelik işbirliği fırsatlarını geliştirmek olmalıdır. Parlamentolar bu süreçte insanlığın geleceğini tehdit etmeye devam eden terör, savaş, şiddet, göç, fakirlik ve kıtlık gibi küresel sorunlara da çareler üretmeye devam etmelidir. Halklarımızın bizden temel beklentisi budur" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin hiçbir zaman sadece kendi iç barışına, istikrarına ve refahına önem veren, bir başka ifadeyle 'pragmatizmi egoizmle harmanlayan' bir ülke olmadığına dikkat çeken Şentop, "Bizler, başta komşularımız olmak üzere bütün ülkelerin istikrarına ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyor, uluslararası barış ve güvenin güçlendirilmesi meselesine bu veçheden bakıyoruz. Türkiye olarak herkesin güvenliği için çalışmak, bütün insanlığı barış ve istikrar içinde yaşatmak için mücadeleye devam etmeye kararlıyız" diye konuştu.

Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin de Şentop, "Bir ülke aleyhine söyleyecek sözünüz varsa onun vereceği cevabı dinleyecek cesaretinizin de olması lazım. Bir siyaset adamına yakışan budur. Fransızların bir sözü vardır, 'Olması gerektiği yerde bulunmayanlar daima haksızdır'. Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit oluşturan ve sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir. Ermenistan 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarında başta Karabağ olmak üzere, Karabağ'ın dışında da başka Azerbaycan topraklarında toprakların yüzde 20'sini işgal eden bir devlettir. Ermenistan'ın işgalci olduğunu söyleyen kim? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin farklı zamanda dört farklı kararı ile Ermenistan, Azerbaycan topraklarında işgalci olarak nitelendirilmiştir. Kim söylüyor Ermenistan'ın işgalci olduğunu? Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı söylüyor. Dolayısıyla Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu uluslararası hukuka göre, uluslararası hukuku tesis eden kurumlara göre tespit edilmiş bir gerçektir. Ermenistan, Azerbaycan ile olan çatışmasında saldırgan durumundadır" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı