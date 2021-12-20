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Ermenistan 2 Azerbaycan askerini iade etti

Ermenistan 2 Azerbaycan askerini iade etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolunu kaybederek Ermenistan'a geçen 2 Azerbaycan askeri, Azerbaycan'a iade edildi.

Yolunu kaybederek Ermenistan'a geçen 2 Azerbaycan askeri, Azerbaycan'a iade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Aralık günü sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunda görevli 2 askerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarını kaybederek, Laçın ilindeki Azerbaycan- Ermenistan devlet sınırından Ermenistan'a geçtikleri belirtildi. Açıklamada, Teymur Hüseyinov ve Murad Mustafayev isimli 2 askerin yapılan müzakereler sonucunda Ermenistan tarafından Azerbaycan'a iadesinin sağlandığı ifade edildi. - BAKÜ

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