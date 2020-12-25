Ermenistan 11 İranlı mahkumu ülkelerine iade etti

Ermenistan cezaevlerinde bulunan 11 İranlı mahkumun kalan cezalarını tamamlamak üzere ülkelerine nakledildiği duyuruldu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı ve Mahkum Nakil Komitesi Başkanı Mahmud Abbasi, iki ülke arasındaki diplomatik girişimler sonucu Ermenistan hapishanelerinde bulunan 11 İranlı mahkumun İran'a sevk edildiğini aktardı.

Abbasi, çoğu uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen mahkumların kalan cezalarını İran hapishanelerinde tamamlayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Demir