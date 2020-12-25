Ermenistan 11 İranlı mahkumu ülkelerine iade etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ermenistan 11 İranlı mahkumu ülkelerine iade etti

25.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:56
Ermenistan 11 İranlı mahkumu ülkelerine iade etti

Ermenistan cezaevlerinde bulunan 11 İranlı mahkumun kalan cezalarını tamamlamak üzere ülkelerine nakledildiği duyuruldu.

Ermenistan cezaevlerinde bulunan 11 İranlı mahkumun kalan cezalarını tamamlamak üzere ülkelerine nakledildiği duyuruldu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı ve Mahkum Nakil Komitesi Başkanı Mahmud Abbasi, iki ülke arasındaki diplomatik girişimler sonucu Ermenistan hapishanelerinde bulunan 11 İranlı mahkumun İran'a sevk edildiğini aktardı.

Abbasi, çoğu uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen mahkumların kalan cezalarını İran hapishanelerinde tamamlayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Miray Daner Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Ersun Yanal Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Maç Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan 11 İranlı mahkumu ülkelerine iade etti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:59:55. #1.15#
title