Ermenistan 1 Mayıs'ta Başbakanını Seçecek

Ermenistan Parlamentosu, 1 Mayıs'ta yeni başbakanını seçecek.

Ermenistan Parlamentosunun yaptığı açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta ülkenin yeni başbakanı seçilecek. İki haftadır süren siyasi kriz sonucunda yeni başbakan 1 Mayıs'ta seçiliyor. Parlamento, geçtiğimiz hafta pazartesi günü istifa eden Serj Sarkisyan'ın yerine gelecek ismi belirleyecek. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkissian ise, "Ermenistan tarihinin yeni bir bölümü başlıyor" açıklamasını yaptı. - ERİVAN