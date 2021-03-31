Ermenilerin 1918 yılında katlettiği Azerbaycan Türkleri Giresun'da anıldı

Giresun Azerbaycanlılar Derneği, 'Azerbaycan Soykırım Günü'nde 1918 yılında Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycan Türkleri'ni andı.

Giresun Azerbaycanlılar Derneği, 'Azerbaycan Soykırım Günü'nde 1918 yılında Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycan Türkleri'ni andı.

31 Mart 1918 tarihinde Ermeni çeteciler tarafından 12 ile 50 bin arasında Azerbaycan Türkü'nün katledilişinin üzerinden 103 yıl geçti. 1917 yılında Rusya'da gerçekleştirilen Ekim devriminin ardından Bolşeviklerin desteklediği 7 binden fazla Ermeni Bakü'ye getirilirken, devam eden süreçte Ermeniler mahalle baskınlarına başlayarak savunmasız sivil halkı acımasızca katletmişlerdi.

Giresun Azerbaycanlılar Derneği, Atatürk Meydanında gerçekleştirdiği etkinlikte kalplerinde derin izler bırakan ve kadın, çocuk ve yaşlı demeden katledilen binlerce Azerbaycan Türk'ünü andı. Dernek Başkanı Elgün Memmedov, farklı kaynaklara göre 12 ila 50 arasında Azerbaycan Türk'ünün katledildiğini belirterek, "31 Mart Soykırımı'nın 103. Yılında Azerbaycan Türkleri bu elim olaya adalet ararken onları görmezden gelen dünya, Türkiye'yi 'sözde Ermeni soykırımı' ile suçlamaktadır. Ne olursa olsun bu iki yüzlü düzene karşı bir gün Hakkın tecelli edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Aynı Çanakkale'de, Bakü'de ve Karabağ'da olduğu gibi" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı