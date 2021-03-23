ERMENİLERE YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE HAKKINDA DAVA AÇILAN MURAT ÖVÜÇ BERAAT ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ERMENİLERE YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE HAKKINDA DAVA AÇILAN MURAT ÖVÜÇ BERAAT ETTİ

23.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:45

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti.

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti. Övüç, Sözlerim Kim Kardashian'a yöneliktir dedi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hakkında Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Murat Övüç, avukatı ve müşteki Simon Çekem katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM

Duruşmada savunma yapan Murat Övüç, Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye'deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlıya hakaret ettiği için böyle bir tepki verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. dedi.

CEZALANDIRMA TALEP ETTİ

Müşteki Simon Çekem ise, Sanık, 'Pis Ermeniler' şeklinde sözler kullanarak atılı suçu işlemiştir. Falanca insan pistir dememiştir. Paylaşım içeriği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti açılan davada sanığın üstüne atılı suçla ilgili kastın bulunmadığına yer vererek, Murat Övüç'ün beraatine karar verdi.

ERMENİLERE YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE HAKKINDA DAVA AÇILAN MURAT ÖVÜÇ BERAAT ETTİ
ERMENİLERE YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE HAKKINDA DAVA AÇILAN MURAT ÖVÜÇ BERAAT ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ERMENİLERE YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE HAKKINDA DAVA AÇILAN MURAT ÖVÜÇ BERAAT ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:46:56. #1.14#
title