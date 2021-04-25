Ermeniler, Müslümanları bu fırınlarda diri diri yaktı
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Ermeniler, Müslümanları bu fırınlarda diri diri yaktı

Ermeniler, Müslümanları bu fırınlarda diri diri yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde Ermeni zulmünü yaşayanların yakınları, Türkler'in fırınlarda yakılarak katledildiklerini anlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Ermeni zulmünü yaşayanların yakınları, Türkler'in fırınlarda yakılarak katledildiklerini anlattı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasının ardından 1915 olaylarında birçok Müslüman ve Türkün katledildiği, ibadethanelerinin kurşunlandığı ve fırınlarda Türklerin yakıldığı Adana'nın Kozan ilçesinde tarihçiler ve Ermeni zulmü görenlerin yakınları o döneme ışık tuttu.

Hoşkadem Cami İmamı, Araştırmacı Yazar Abdurrahman Yılmaz ise camilere sıkılan kurşun izlerinin minarede hala kaldığını söyledi. Bölgede daha önce Müslümanların yaşadığını ve Fransız işgali ile Ermenilerin yaşattığı zulümlerin başladığını ifade eden Yılmaz, "637 yılında Kozan İslam orduları tarafından fethediliyor. 1215 yılında bu camide Selçuklular adında hutbe okutulduğu tarih kitaplarında yer alıyor. 1448 yıllında Hoşkadem Emir Abdullah bu camiyi inşa ettiriyor. Ağlıboğaz Mahallesi'nden Hacı Çabuk amcadan, Halil Topaloğlu'nun evlatlarından, Altıparmak Halil Efendiden Ermenilerin Türk ve Müslümanları nasıl yaktıklarını dinledik. 1915 olaylarında Fransızların gelmesi ile Ermenilerin Fransızların safına geçmesi ile Osmanlıyı hep arkadan vurmuşlar. Nereye işgal kuvveti gelmiş ise onların safına geçmişler. O zamana kadar dosta yaşadığımız Ermeniler işgal kuvvetleri safına geçmişler. 105 yaşında bir teyzemiz anlatırdı. Bu camiye gelenlere kurşun sıkarlarmış ve cami cemaati Mevlana'nın Şam'a giderken namaz kıldığı bir mescitte orada cemaat namaz kılarmış. O ev hala günümüzde duruyor. Cami minareye kurşun sıkılmış ve restore edilince o izler kalmasa da minarede hala izleri var. Kırkpınar'da Ermenilerin öldürdüğü vatandaşlarımızın kabri var burada büyük cinayetler işlemişler bunların izleri var. Amerika sömürgesini güncellemek istiyor dik duran bir Türkiye olduğu için bize saldırıyor. Sömürgeyi güncelleyemeyecek. Korkulu rüya görüyorlar. O korkulu rüya görmeye devam edecekler kulakları üstüne yatamayacaklar. Bu millet Ermenilerle tarihte dostça ilişkilerde hep olmuştur. Ama sırtından vurulmuştur" diye konuştu.

1915 olaylarında tarihi Hoşkadem Cami Müezzini Hacı Sevgili'nin damadı Cahit Topuz da (90), "Kayınbabam burada 1915 olayları olduğu dönem imamlık yapmış. Çocuklarını almış burada fırının önünden ayet okuyarak geçmiş. Fırından Müslüman ve Türkleri yaktıkları fırından akan yağlar mezarlığa kadar akmış. Abdul Selam hocanın fırınında yakılmış ve fırında yakılan Müslüman Türklerin yağları mezarlıklara kadar akmış. Kayınbabamın anlattığı ve o dönem camiden çıkan 100 kişi 200 kişi 500 kişi toplayıp toplayıp diri diri yakmışlar" dedi. - ADANA

Ermeniler, Müslümanları bu fırınlarda diri diri yaktı
Ermeniler, Müslümanları bu fırınlarda diri diri yaktı
Ermeniler, Müslümanları bu fırınlarda diri diri yaktı
Ermeniler, Müslümanları bu fırınlarda diri diri yaktı
Ermeniler, Müslümanları bu fırınlarda diri diri yaktı
Ermeniler, Müslümanları bu fırınlarda diri diri yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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