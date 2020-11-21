Ermeniler, Ağdam şehrinden yakıp yıkarak çekildi

Dağlık Karabağ'daki Ağdam şehrinden çekilen Ermenistan arkasında harap olmuş bir şehir bıraktı.

Dağlık Karabağ'daki Ağdam şehrinden çekilen Ermenistan arkasında harap olmuş bir şehir bıraktı.

Rusya'nın ara buluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan güçleri Ağdam şehrini 20 Kasım tarihine kadar tamamen terk etti. Yaklaşık 27 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Ağdam şehrinden geri çekilen Ermeniler, şehirde bulunan yapıları yakıp yıkarak arkalarında harap olmuş bir şehir bıraktı. Ermenilerin çekildiği Ağdam kentinde tek sağlam kalan bina ise Ağdam Cuma Camisi oldu. Kentin harap haldeki durumu Ermenilerin Azerbaycan'a karşı öfkesini gözler önüne serdi.

İşgalden önce 143 bin kişinin yaşadığı Ağdam, 23 Temmuz 1993'te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmiş, şehir nüfusu Azerbaycan'ın doğu bölgelerine göç etmeye zorlanmıştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı