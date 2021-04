Ermeni zulmünün belgeleri bu çiftlikte sergileniyor

Ermeni zulmünün belgeleri bu çiftlikte sergileniyor Ermenilerin Adana'nın Kozan ve kuzey ilçelerinde planlı bir şekilde Müslümanlara ve Türklere yaptıkları eziyetlerin fotoğraflı belgeleri Sehlikzade Çiftliğinde sergileniyor Sergide, Milli Mücadele döneminde Fransız ve Ermenilerin Adana...

Ermeni zulmünün belgeleri bu çiftlikte sergileniyor

Ermenilerin Adana'nın Kozan ve kuzey ilçelerinde planlı bir şekilde Müslümanlara ve Türklere yaptıkları eziyetlerin fotoğraflı belgeleri Sehlikzade Çiftliğinde sergileniyor

Sergide, Milli Mücadele döneminde Fransız ve Ermenilerin Adana garından Türk sancağını ve askerlerini selamlayarak ayrılışları, bölgede yaşananların telgraf ve mektupları da yer alıyor

ADANA - Kurtuluş Savaşı öncesi Ermenilerin Adana'nın Kozan ve kuzey ilçelerinde planlı bir şekilde Müslümanlara ve Türklere yaptıkları eziyetlerin fotoğraflı belgeleri Sehlikzade Çiftliğinde sergileniyor.

Kuvayi Milliye kahramanı, Sivas Kongresi Delegesi, Atatürk'ün silah arkadaşı, Adana cephesi öncülerinden Müfreze Komutanı Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal Selekoğlu tarafından açık hava müzesi haline getirilen ve ziyaretçilere Kozan'da kapılarını açan çiftlik geçmişe ışık oluyor.

Dedesi Sehlikzade Hasan Efendi'nin dönemin İçişleri Bakanlığına ve Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı, Fransız askerlerinin içinde olan Ermeni askerlerinin bölgede yaşayan ve "Kaç kaç olayları" olarak tarihe not düşen Türklere karşı planlı bir şekilde yapılan eziyet ve zulümlerin yer aldığı belgeler ile kapılarını açan çiftlikte, Fransız ve Ermenilerin Türklere karşı gerçekleştirdiği katliamlar mektuplara yansırken Fransız askerlerinin Türk asker ve sancağını selamlayarak mücadeleyi kaybetmelerinin ardından Adana garından ayrılış fotoğrafları da ilk kez görücüye çıktı.

Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşler 24 Nisan 1915 olayları için açıklamalarda bulunan ABD ve Fransa liderlerinin gerçekleri yansıtmadığını belirterek, Milli Mücadele döneminde Fransız ve Ermenilerin Adana garından Türk sancağını ve askerlerini selamlayarak ayrılışları, bölgede yaşananların telgraf ve mektuplara yansıması ile gerçeklerin saptırıldığını ve asıl gerçeklerin buradaki belgeler ile ispat edildiğini söylediler.

Kemal Selekoğlu, "24 Nisan bizim açımızdan Ermenilerin Türklere yaptıkları katliamın günü aslında. Onlar tam tersini her 24 Nisan'da söylese de Türk halkına, Müslümanlara yapmadıkları kalmamış bunları dedemden kalan belgeler ile görüyoruz. Büyük babam Sehlikzade Hasan Efendi'den kalan ve resmi kurumlarda da kayıtlı olan belgeler her şeyi anlatıyor. Hasan Efendi Adana girişinde buradaki mücadeleyi açıklıyor. Mektupta 'Müslümanlar için hazırlanmış katliamın uygulanmaya başladığı ve Allah'a sığınarak göç etmek için yola çıkanların acı ifadelerinden anlaşıldığından bir an önce tedbir alınması talebi ve kadın ve gençlere namus ve boğazlarının kesildiğini' aktarıyor. Bu zor şartlarda yola çıktık ve ilçe ilçe köy köy dolarak vatandaşı direnişe çağırdıklarını anlatıyor. Kuvayi Milliye burada başlamış. Burası Kozan'a bağlı Çukurköprü'den Bucak istikametine gelirken herkesin gezip görebileceği bir merkez. Herkes gelip görsün. 100 yıl önce yaşananları unutmayalım. Şu anda bu mücadele yeniden yaşanıyor ve yıllarının resimleri var. Bizim tek beklentimiz vatandaşlarımız bu belgeleri bu tarihi görsün ve şu an Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de verilen mücadeleyi doğru anlayalım ve geleceğimize ışık olsun" dedi.

Sehlikzade Hasan Efendi çiftliğini ziyaret eden esnaf Kemal Yıldırım, hayranlık ve şaşkınlık içinde tarihi gerçekleri belgeleri ile gördüklerini ifade ederek, "Çok gururluyum. Fransızları nasıl gönderdiğimizin tarihi belgeleri var. Sehlikzade Hasan Efendinin silahını gördük. Çok gururlandım. Kemal ve Cemal Selekoğlu'na Kozanlı olarak teşekkür ediyorum" dedi

Çiftliğin ziyaretçilerinden Hakan Özcan ise, "Hasan Sehlikoğlu'nun Milli Mücadele halkımızla birlikte verdiği atalarımızın bu mücadelesine hem şahit oluyor hem de burada huzurla gezmiş oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL