Ermeni Vatandaşlar Dünya Barışı İçin Dua Etti
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Ermeni Vatandaşlar Dünya Barışı İçin Dua Etti

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde Ermeni vatandaşlar, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde ayinde buluştu.

Ermeni Vatandaşlar Dünya Barışı İçin Dua Etti

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde Ermeni vatandaşlar, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde ayinde buluştu. 

' Hac Yolculuğu' adını verdikleri gezi kapsamında, İstanbul'dan başlayarak  Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi ve sonrasında İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'ni ziyaret eden Ermeniler, ayine katıldı. Ermeni Patrikhanesi'nden Peder Şahen Ohanyan'ın yönettiği ayinde, dünya barışı için mumlar yakılıp dualar edildi. - İskenderunhatay

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