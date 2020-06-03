Ermeni Vakıflar Birliğinden, kilise haçını söken kişinin tutuklanmasına ilişkin açıklama
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Ermeni Vakıflar Birliğinden, kilise haçını söken kişinin tutuklanmasına ilişkin açıklama

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Üsküdar Kuzguncuk'taki Ermeni Kilisesi haçına zarar veren kişinin tutuklanmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız ile İletişim Başkanlığının hassasiyetleri ve İçişleri Bakanlığımızın titiz çalışmaları neticesinde saldırganın tutuklanması...

Ermeni Vakıflar Birliğinden, kilise haçını söken kişinin tutuklanmasına ilişkin açıklama
03.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:11

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Üsküdar Kuzguncuk'taki Ermeni Kilisesi haçına zarar veren kişinin tutuklanmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız ile İletişim Başkanlığının hassasiyetleri ve İçişleri Bakanlığımızın titiz çalışmaları neticesinde saldırganın tutuklanması toplumumuzun yüreğine su serpmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Şirinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de Ermeni toplumunun, son yıllarda yürürlüğe giren özellikle vakıf mallarının iadesi ile ilgili kanun sayesinde önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Geçmiş dönemlerde hiç görülmediği kadar büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. Bunun yanı sıra kutsal mekanlarımızın restore edilmesi ve bu alanda uluslararası kültürel ve sanatsal sergiler icra edilmesi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Son dönemde bazı siyasi parti liderlerinin Ermeni toplumu üzerinden siyaset yapma çabasını üzülerek görmekteyim. Toplumumuzu tanımadan sosyal medya üzerinden verilen ve Ermeni toplumu gerçekleriyle örtüşmeyen açıklamalar bizi yaralamaktadır."

Üsküdar'daki Ermeni kilisesi haçının sökülerek kırılmasına işaret eden Şirinoğlu, "Kuzguncuk'ta bulunan Ermeni kilisemize kendini bilmez bir saldırgan tarafından yapılan saldırı cemaatimizi derinden üzmüştür. Cumhurbaşkanımız ile İletişim Başkanlığının hassasiyetleri ve İçişleri Bakanlığımızın titiz çalışmaları neticesinde saldırganın tutuklanması toplumumuzun yüreğine su serpmiştir." ifadelerini kullandı.

Bedros Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarının ilk yıllarında Saygıdeğer Beyefendi'nin yayınlamış olduğu genelgelerde Türkiye'de yaşayan farklı inanç mensubu vatandaşlara devlet daireleri başta olmak üzere hiçbir kurumda ayrımcılık yapılmaması hususunda yürüttüğü özene, bugün bir kez daha şahit olmamız bizleri her geçen gün daha da mutlu kılmaktadır. Bugüne kadar tüm sıkıntılarımıza çözüm bulan ve bizlere sahip çıkma iradesi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ederiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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