Ermeni ordusu, işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp arkalarına bile bakmadan kaçtı
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Ermeni ordusu, işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp arkalarına bile bakmadan kaçtı

18.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:05

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinde, Ermeni askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldıkları ortaya çıktı.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinde, Ermeni askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldıkları ortaya çıktı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli yönünde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, Ermeni silahlı güçlerinden ele geçirdikleri yerlere ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, Ermenistan ordusunun çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtığı görülüyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün, Azerbaycan ordusunun 27 yıldır işgal altında bulunan Fuzuli kentini kurtardığını açıklamıştı.

Ermeni ordusu, işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp arkalarına bile bakmadan kaçtı
Ermeni ordusu, işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp arkalarına bile bakmadan kaçtı
Ermeni ordusu, işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp arkalarına bile bakmadan kaçtı
Ermeni ordusu, işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp arkalarına bile bakmadan kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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