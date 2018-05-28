Ermeni Köylüler Oyuncak Balonu Türk Casusu Zannetti

Ermenistan'ın Türkiye ile sınır bölgesinde bulunan ve ilk önce "casus balon" olduğu sanılan kameralı balonun, incelendikten sonra bir oyuncak olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

ZARARSIZ BİR OYUNCAK ÇIKTI

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nin basın merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin Türkiye ile sınır bölgesindeki Nor Amasia köyünde bulunan ve medyayı karıştıran 'casus balonun' aslında zararsız bir çocuk oyuncağı olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN İSTİHBARAT İÇİN UÇURDUĞUNU SANMIŞLARDI

Açıklamada, "Bugün medyada, video kameralı bir balonun bulunduğuna dair haberler yer aldı. Bulunan balon, Ulusal Güvenlik Servisi'nin yetkililerine teslim edildi. Balonun Erivan'daki mağazalarda satılan uzaktan kumandalı sıradan bir oyuncak olduğu ve herhangi bir tehlike arz etmediği anlaşıldı" ifadelerine yer verildi.

Daha önce yayınlanan haberlerde, köy sakinlerinin üzerinde video kameraların yer aldığı bir balon buldukları ileri sürülmüştü. Haberlere göre köylüler, bunun Türkiye'den istihbarat amacıyla uçurulan bir 'casus balon' olabileceğinden endişe etmişti.