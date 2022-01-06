ERMENİ KİLİSESİNDE 'NOEL' COŞKUSU

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - ERMENİ Ortodokslar tarafından 6 Ocak tarihinde kutlanan 'İsa Mesih'in Doğuşu ve Vaftiz Bayramı', İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

Kilisenin Ruhani Lideri Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan tarafından yönetilen ayine, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti ve İskenderun Müjdeleme Katolik Kilisesi Pederi Dariusz Dogondke de eşlik etti. Mumların yakıldığı, duaların edildiği ayinde verdiği vaazında, bayramın anlamından söz eden Peder Tabaşyan, "Rabbe şükürler olsun uzun bir zamandan sonra bir araya gelebildik. Tam istediğimiz gibi coşkuya birbirimize sarılamıyoruz. İstiyoruz ki rabbimiz dualarımızı kabul etsin. Bizleri eski günlerimize geri kavuşturun. Tek istediğimiz bu hastalıktan kurtulalım" dedi.

Ayin sonunda İsa Mesih'in vaftiz edilişi, temsili bir şekilde haçın suya batırılıp çıkartılması da gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili noel baba gerçekleştirilen kutsal ayin sonrasında çocuk çocuklara hediyelerini verdi ve onları sevindirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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