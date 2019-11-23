Ermeni Kilisesi, müze olarak hizmet verecek

23.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:01

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Surp Asdvadzadzin Kilisesi'nde geçtiğimiz yıl başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. 19. yüzyılın başlarında inşa edilen Ermeni Kilisesinde devam eden restorasyon çalışmalarında büyük mesafe kat edildi.



Bölgenin en büyük kiliseleri arasında yer alan Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra Gürün Belediyesine devredilecek ve kent müzesi olarak kullanılacak.



Osmanlı döneminde Ermeniler tarafından kullanılan kilisede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 3 milyon 984 bin liraya restore edilecek olan yapı bir dönem cezaevi, sinema, depo ve düğünlerin yapıldığı mekan olarak değerlendirilmiştir. 19. yüzyıldan kalan yapının ayağa kaldırılarak ilçemiz mimarisinin güzelleştirilmesi ve aslına uygun olarak restore edilmesi için çalışmalar devam ediyor. 2 bin 615 metrekarelik alan, restorasyondan sonra kent müzesine dönüştürülecek ve kültürel amaçlı etkinliklerimizin yapıldığı güzide mekanlardan birisi olarak kullanılacaktır" dedi.



"Kazanan Gürün'ümüz olacak"



Gökpınar Gölü, Şuğul Kanyonu ve tarihi konaklarıyla ön plana çıkan Gürün'ün kent müzesi projesi kapsamında bir değerinin daha olacağını belirten Başkan Çiftçi, "İnşallah kazanan Gürün'ümüz olacak. Tarihi kilisemizin restore edilerek ilçemize kazandırılmasını sağlayan Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, yardım ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Milli Savunma Komisyon Başkanı hemşehrimiz İsmet Yılmaz'a ilçemiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA