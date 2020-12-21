- Ermeni işgalinden kurtarılan Garacallı köyü görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Ermeni işgalinden kurtarılan Garacallı köyü görüntülendi

21.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:27

- Ermeni işgalinden kurtarılan Garacallı köyü görüntülendi Azerbaycan, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl iline bağlı Garacallı köyüne ilişkin görüntüleri yayınladı.

- Ermeni işgalinden kurtarılan Garacallı köyü görüntülendi

BAKÜ - Azerbaycan, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl iline bağlı Garacallı köyüne ilişkin görüntüleri yayınladı.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan'ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl'a bağlı Garacallı köyünün görüntülerini yayınladı. Azerbaycan tarafından yayınlanan görüntülerde, Garacallı köyündeki evlerin tamamen harap olduğu ve kullanılamaz hale geldiği anlaşılıyor.

- Ermeni işgalinden kurtarılan Garacallı köyü görüntülendi
- Ermeni işgalinden kurtarılan Garacallı köyü görüntülendi
- Ermeni işgalinden kurtarılan Garacallı köyü görüntülendi
- Ermeni işgalinden kurtarılan Garacallı köyü görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Engin Altay Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Arto Acun Ilıcalı Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Fatih Terim Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Türk İngiltere Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Ermeni işgalinden kurtarılan Garacallı köyü görüntülendi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:38:37. #1.14#
title