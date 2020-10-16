Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor
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Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor

16.10.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:03
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor

Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Terter kentine gerçekleştirilen bombalı saldırılar nedeniyle siviller okullara yerleştirildi.

Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Terter kentine gerçekleştirilen bombalı saldırılar nedeniyle siviller okullara yerleştirildi. Okulun içerisinde 24 saat televizyondan gelişmeleri takip eden Terter halkı, gelecek müjdeli haberler bekliyor.

Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'ın sivil kentlerine olan saldırısı 19'uncu günde de devam ediyor. Yaklaşık 150 bin nüfusu bulunan ve hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Terter halkı, bu saldırılardan en büyük yarayı alan kentlerden biri oldu. Terter halkı, 27 eylülden bu yana önlem amaçlı daha güvenli bölgelere götürülüp yerleştirildi.

OKULLARDA YAŞIYORLAR

150 bin nüfuslu Berde kentinde bulunan 5 Numaralı Ortaokul, sivil halkın yerleştirildiği okullardan biri oldu. Önceden sınıflarında öğrencilerin eğitim görüp koridorlarında koşturduğu okul, artık sivil halkın yaşam merkezi oldu. Okulun giriş koridoruna, okul yönetimi tarafından televizyon kuruldu ve halk buradaki televizyonun başında toplanarak, iki ülke arasındaki çatışmaları an be an haberlerden takip ediyor. Okulun bir sınıfında 12 kişilik aile, yere serdikleri yataklarda uyuyup yine aynı sınıfın bir köşesine yerleştirdikleri masada yemek pişiriyor.

"KORKMUYORUZ, BURADA GÜVENDEYİZ"

Terter'e yapılan saldırının ilk gününden itibaren yetkililer tarafından bu okula yerleştirildiğini anlatan Yevruslav Dünyamal, "Ermenilerin bombalamasından ölenler ve yaralananlar oldu. Burası daha güvenli buraya gelip yerleştik ve yaşıyoruz. Korkmuyoruz" dedi. Ulviye Dünyamalıyeva da ev işlerinin aynısını buradaki sınıfta yaptığını ve yemekten masa hazırlamaya kadar her türlü işleri yaptığını söyledi.

Okul müdürü Teymur Hemidov ise okulda 500 kişinin yaşadığını ve buranın da ilk başlarda bombalara maruz kaldığını ama zarar görmediklerini söyledi.


- Azerbaycan
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor
Ermeni güçlerinin saldırılarından kaçan Terter halkı okullarda yaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / CAN EROK

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