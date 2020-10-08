Ermeni güçleri Berde bölgesine Tochka-U balistik füzeyle saldırdı
08.10.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:50
Ermenistan silahlı güçlerinin Gence'de fırlattıkları füze, Nizami Gence Müzesi ve bir okulun yakınına düştü.
Ermenistan silahlı güçlerinin Gence'de fırlattıkları füze, Nizami Gence Müzesi ve bir okulun yakınına düştü. Goranboy'da 1 sivil, top atışları sonucu yaşamını yitirdi, Berde kentindeki bir restoran ile evlerin vurulması sonucu 6 sivil yaralandı. Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan güçlerinin, Berde bölgesine Tochka-U tipi balistik füze ile saldırdığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı