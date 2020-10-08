Ermeni güçleri Berde bölgesine Tochka-U balistik füzeyle saldırdı
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Ermeni güçleri Berde bölgesine Tochka-U balistik füzeyle saldırdı

08.10.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:50
Ermeni güçleri Berde bölgesine Tochka-U balistik füzeyle saldırdı

Ermenistan silahlı güçlerinin Gence'de fırlattıkları füze, Nizami Gence Müzesi ve bir okulun yakınına düştü.

Ermenistan silahlı güçlerinin Gence'de fırlattıkları füze, Nizami Gence Müzesi ve bir okulun yakınına düştü. Goranboy'da 1 sivil, top atışları sonucu yaşamını yitirdi, Berde kentindeki bir restoran ile evlerin vurulması sonucu 6 sivil yaralandı. Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan güçlerinin, Berde bölgesine Tochka-U tipi balistik füze ile saldırdığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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