Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın sınır kenti Terter'i hedef aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı kuvvetlerinin yerel saatle 8.00'den itibaren Terter şehrini bombalamaya başladığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı kuvvetlerinin yerel saatle 8.00'den itibaren Terter şehrini bombalamaya başladığını açıkladı. Bakanlık kentte hasar meydana geldiğini ve yaralıların olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı