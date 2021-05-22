Ermeni çetelerinin mezalimleri fotoğraflarla sergilendi
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Ermeni çetelerinin mezalimleri fotoğraflarla sergilendi

Ermeni çetelerinin mezalimleri fotoğraflarla sergilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu'da silahsız sivillere yönelik katliamlarının yer aldığı fotoğraflar, Kağıthane Belediyesi'nin fuaye alanında sergilendi.

Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu'da silahsız sivillere yönelik katliamlarının yer aldığı fotoğraflar, Kağıthane Belediyesi'nin fuaye alanında sergilendi.

Fotoğraflar Ermeni çetelerin Müslüman ahaliyi insanlık dışı işkencelerle katlettiğini kanıtlıyor. Sergideki fotoğraflarda; Ermeniler tarafından Anadolu'da topluca işkence edilerek katledilen Türkler'e ait kemikler görülüyor. Tüm fotoğraflar, yapılan kazı çalışmaları sırasında çekildi. Kağıthane Belediyesi 2021 Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı sonrası ziyaretçilere açılan sergide 25 fotoğraf yer alıyor. Sergi ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.

"Birinci Dünya Savaşı sırasında toplu şekilde müslüman Türkleri katletmelerini konuşmalıyız"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili gündemi değerlendirerek; ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini şiddetle kınadığını belirtti. Başkan Öztekin, " Sözde soykırım iftirasını çürütmek için burada yer verdiğimiz sergimiz bile tek başına yeterlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan senelerdir, konunun muhataplarına arşivlerin açılması ve tarafsız şekilde araştırılması için sesleniyor ancak kendileri de iddialarının temelsiz ve birer iftiradan ibaret olduğunu biliyorlar. Eğer bir soykırımdan bahsedecek olursak; Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamlarını, toplu şekilde müslüman Türkleri katletmelerini konuşmalıyız. Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi bizim için yok hükmündedir." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ermeni çetelerinin mezalimleri fotoğraflarla sergilendi
Ermeni çetelerinin mezalimleri fotoğraflarla sergilendi
Ermeni çetelerinin mezalimleri fotoğraflarla sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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