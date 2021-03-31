Ermeni çetelerin 1918'de katlettiği Azerbaycanlılar anılıyor

Giresun Azerbaycanlılar Derneği, Ermeni çeteler tarafından 1918'de Azerbaycan'da yapılan katliamda hayatlarını kaybedenleri andı.

Giresun Azerbaycanlılar Derneği, Ermeni çeteler tarafından 1918'de Azerbaycan'da yapılan katliamda hayatlarını kaybedenleri andı.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Erügün Memmedov, farklı kaynaklara göre 31 Mart 1918'de 12 ila 50 bin arasında Azerbaycan Türkü'nün şehit edildiğini söyledi.

Memmedov, 31 Mart soykırımının üzerinden 103 yıl geçtiğini ve Azerbaycan Türkleri'nin adalet arayışlarını sürdüğünü belirtti.

Dünyanın olayları görmezden geldiğini kaydeden Memmedov, "Tarihin kanlı sayfalarında yer alan bu soykırım neticesinde şehit olan kardeşlerimizi ve Azerbaycan'ı çetelerden arındıran Nuri Paşa ve komutasındaki askerleri saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak