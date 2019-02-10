Ermeni Çeteler Tarafından Şehit Edilen Askerler Anıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeni çeteler tarafından şehit edilen 71 asker anıldı.

Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Yeşilyayla Muhtarlığınca düzenlenen anma programı kapsamında, mevlit okutuldu. Mevlit programının ardından şehitlik olarak düzenlenen anıt mezarların olduğu bölgeye geçen vatandaşlar, burada dua etti.

Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Sinan Akyol,"Şu anda Kur'an okuttuğumuz ve tören yaptığımız bu kahramanlar bu yiğitler Sivas'ın Zara ilçesinden, vatan elden gitmesin diye gönül olarak orduya katılmak isterler ve teğmen Nuri efendi komutansında toplanıp Erzincan'da bulunan birliğe ulaşmak için yola çıkarlar askerlerimiz katılacakları birliklerde silahlarını alacaklardı. Şu anki ismi Yeşilyayla eski ismi ile Pürk köyümüze geldiklerinde, köyün muhtarı Agop'tan bir takım ihtiyaçlar için yardım ister. İlk İslam köyünde iade edileceği söylenir. Agop yardım etmek istemez. Teğmen Nuri efendi 'Savaştayız devlet için gerekli hiçbir şey esirgenemez vatana ihanet etmiş olursunuz der' köy muhtarı Agop yardım etmez. Daha önce hazırlıklı olan Agop silahlandırdığı ermeni askerlerine 'Gün bugündür silahları kullanma zamanı geldi' der. Kalleşçe ve haince silahsız askerlerimizi burada şehit ederler." dedi.

10 Şubat 1915 yılında dedesininde burada şehit olduğunu söyleyen Ordu'da yaşayan Şehit Mahmut Koçun torunu Ramazan Koç,"Zara'dan Erzincan'a giden 1 teğmen ve 70 civarında asker Yeşilyayla köyünde mola verirler. Burada askerlerimiz şehit edilirler. Babamın yaptığı araştırmada dedemin Pürk'te şehit edildiğini öğrenir ve 1963 yılında babamla beraber buraya gelerek mezarlığın etrafını şilte çevirdik." diye konuştu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de,"Vatanımız için şehit düşen kahraman yiğitlerimizi asla unutmayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve silah arkadaşları üzere tüm şehitlerimize rabbimden rahmet gazilerimize Allah'tan şifalar dilerim."şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA