Ermeni askerlerinin yaptığı Hocalı katliamının kurbanları anıldı

28.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:35

Kızılcahamam'da ilçe belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından yapılan Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde Hocalı katliamının kurbanları anıldı.

Kızılcahamam Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde yapılan programa, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Hocalı Valisi Şahmar Usubov, AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen ve Meclis Üyeleri, kamu kurum kuruluşları müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Proğram, Hocalı Şehri'nde Ermeniler tarafından katledilen şehitler için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla devam etti.

Açılış konuşmasını yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İdlib şehitlerine rahmet dileyerek, Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı Kasabası'nda katledilen 613 kurbanı "Unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim de yaptığı konuşmada tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler de İdlib şehitlerine rahmet dileyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben hocalı şehitlerimize ve bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim bu birlikteliği, daha da güçlendirerek devam etmemiz lazım. Ama başka katliamlarla karşı karşıya kalmamak için de bizim her alanda, Türkiye olarak da, Azerbaycan olarak da, özellikle savunma sanayii alanında çok daha güçlü olmamız lazım. Bunu gerçekleştirdiğimizde bu tür başka acıların yaşanmasını da engellemiş olacağız. Dün verdiğimiz İdlib'teki şehitlerimizi bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek anıyorum."

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar Hocalı Özel Anıtı'na karanfil bırakarak, müzenin hatıra defterini imzaladı.

Kaynak: AA