Ermeni askerlerin ailelerinden Paşinyan'a öfke: Çocuklarımızı sattılar
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Ermeni askerlerin ailelerinden Paşinyan'a öfke: Çocuklarımızı sattılar

15.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:45
Ermeni askerlerin ailelerinden Paşinyan'a öfke: Çocuklarımızı sattılar

? Ermenistan, yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği toprakları terk etmemek için Azerbaycan ile girdiği savaştan aldığı ağır yenilginin ardından Ermeni askerlerin aileleri Erivan hükümetine ateş püskürdü.

? Ermenistan, yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği toprakları terk etmemek için Azerbaycan ile girdiği savaştan aldığı ağır yenilginin ardından Ermeni askerlerin aileleri Erivan hükümetine ateş püskürdü. Ermeni askerlerinin aileleri, "Hükümet evlatlarımızı öldürmek için Hadrut'a gönderdi. Hesap vermeliler, çocuklarımızı böyle sattılar" dedi.

Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 44 gün süren savaşta hem topraklarını kurtardı hem de Ermenistan ordusuna büyük darbe vurdu. Savaşta ağır yenilgi alan Ermenistan askerlerinin aileleri ilk kez konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ ÖLÜME GÖNDERİLDİ"

Başbakan Nikol Paşinyan hükümetine isyan eden Ermeni askerlerinin aileleri, "İkinci Karabağ Savaşı sırasında hükümet çocuklarımızı Hadrut'ta kasten ölüme gönderildi. Çocuklarımız kasıtlı öldürüldü" dedi. Sosyal medya hesaplarından canlı yayında binlerce kişiye konuşan aileler, "Hadrut 9 Ekim'den beri Azerbaycan askerlerinin elindeydi. Yine de kasıtlı olarak çocuklarımızı oraya gönderdiler. 143 karakoldaki askerleri aradılar, kandırdılar. Çocuklarımızı oraya gönderdiler. Noktanın saldırıya uğrayacağını önceden biliyorlardı, emir sabah saat 9'da verilmiş ve çocuklar öğleden sonra (13: 00 ile 14: 00 arasında) getirilmişti. Kısacası, ölüm cezasına çarptırıldılar. Evlatlarımızı Hadrut'ta kimse karşılamadı bile. Tümen komutanı tarafından karşılanacaktı. 'dedi.

NEDEN ÇOCUKLARIMIZI KUŞATMA ALTINDAKİ YERE GÖNDERDİLER?'

Çocuğunu Karabağ savaşında kaybeden bir diğer Ermeni aile ise "Ayrıca birkaç söz eklemek istiyorum. Oraya asker gönderirken Azerbaycan'ın ve uçaksavar silahlarının tüm gökyüzünü kontrol ettiğini anlamalılar. Neden çocuklarımızı kuşatma altında olacaklarını bilerek oraya gönderdiler? Hükümet bize hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZI BÖYLE SATTILAR"

Görüntülerde konuşan üçüncü aile de, "Yüzde 100 anladılar. ve çocuklar kasten ölüme gönderildi. Bir komutan, gönderdiği askerlerin geri dönmeyeceğini yüzde 100 biliyordu. Ama emri o verdi. Bu da kasıtlı olarak çocukları ölüme gönderdiklerini bir kez daha gösteriyor. Önceden planlandığına dair bir fikrimiz var. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Çocuklarımızı böyle sattılar. Kasıtlı olarak öldürüldüler? dedi.

İKİNCİ DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI

30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan topraklarının kurtarılmasıyla sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı, Rusya'nın girişimiyle ateşkes bildirisi imzalanarak sona ermişti. Savaşın ardından Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan ayrı bir mutabakat metniyle Karabağ bölgesinde askeri hareketliliği denetlemek üzere ortak Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

Ermeni askerlerin ailelerinden Paşinyan'a öfke: Çocuklarımızı sattılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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