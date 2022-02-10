Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
 - Güncelleme:
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, 9 Şubat'ta saat 22.00'den itibaren Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun karşı tarafın provokasyonunu önlemek için misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan, Ermeni, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title